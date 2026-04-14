脇元華のスタッフが自身のインスタグラムを更新。パッティングの練習に励む姿を動画で投稿した。【動画】ツアー復帰に向けて、パッティングの練習に励む脇元華昨年の脇元は最終盤の「伊藤園レディス」で、プロ8年目にして悲願の初優勝を飾っている。しかし腰痛に悩まされてきたシーズンでもあった。そこで年末には椎間板ヘルニアの手術を受けた事をSNSで明かしていた。年が明けて、今年のオフシーズンにはプロ野球選手の自主トレに