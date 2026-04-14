「練習場では脱力して打てても、コースに来ると力が入ってしまうもの。そんなときは、目をつぶって普段の10％のスピードでゆっくり素振りをしてヘッドの重みを思い出しましょう」とシニアプロの奥田靖己はいう。脱力して振るための練習法を詳しく聞いた。【連続写真】驚くほどの脱力感！ 奥田靖己のドライバースイング◇◇◇コースで力みまくっている人は、目を閉じて自分のマックスの10分の1くらいのスピード、10％くらいでゆ