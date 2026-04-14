タレントの薬丸裕英（60）が12日、自身のブログを更新。「充実の孫時間」と題し、初孫（5）とお出かけした日のオフショットを披露した。【写真】「長い時間、テラス席で車両基地を観察」孫と眺めた景色／フードコートで食べた昼ごはん孫とのお出かけの行き先は、3月28日にオープンしたばかりの複合施設「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」（東京・品川区）。「長い時間、テラス席で車両基地を観察」したことを明かし、テ