タレントの渡辺満里奈（55）が、10日に更新されたタレント・SHELLY（41）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。子供たちへの性教育について語った。1男1女の母である渡辺。SHELLYに「息子さんとは、性教育とか体の話とかも結構してきたんですか？」と聞かれると「男の子だから、例えば好きな人ができた時には“No means no”だからね！とかっていうのは凄い言ってきてるけど、どこまで分かってるのか」と、性的同意の“原則”につ