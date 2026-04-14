お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（33）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。この日、高校に入学したことを報告したが、ネット上の心ないコメントに怒りをにじませた。信子は「この度、改めて学びたい欲に駆られて、高校入学することにしまんた学び直したいと思った大人の皆に、遅いってことは無いんだよって伝えたくて公表しよっかなって改めて、JKのうちをよろちちおねしま入学式でもう先生に注意された」