ボノボは4月9日、「建設業の人手不足と施工費に関する実態調査」の結果を発表した。同調査は2月26日〜3月10日、建設業の経営者・役員500名を対象に、インターネットで実施した。現在の採用状況について教えてください現在の採用状況について尋ねたところ、72.4%が「人手不足が深刻」「やや人手不足」と回答し、多くの建設業者が人材不足を感じていることがわかった。人手不足によって発生している問題では、「ベテランへの負担集中