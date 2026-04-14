【モデルプレス＝2026/04/14】モデルの桜井美悠が4月12日、自身のInstagramを更新。息子とのお花見のショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】28歳ママモデル「そっくり」息子顔出し花見コーデ◆桜井美悠、息子とピンクコーデでお花見桜井は「満開の桜〜桜もピンクコーデもだいすき」とつづり、息子とのお花見の写真を複数枚投稿。桜井は淡いピンク色のボトムスにピンクの帽子を被り、息子はピンクと白のストライプ柄のシャツと