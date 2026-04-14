【モデルプレス＝2026/04/14】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が4月12日、自身のInstagramを更新。ライブの衣装姿を公開し反響を呼んでいる。【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「シルエット最強」美ウエスト映えるライブ衣装姿◆辻加純、ライブ衣装から美ウエスト際立つ辻は「横から後ろまで全員見るのが毎回のライブの楽しみ」とつづり、辻がリーダーを務めるアイドルグループ「特撮がるず」