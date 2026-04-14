渇水が続いていた豊川用水。水源の貯水率が回復したことを受け、4月15日から、さらに節水が緩和されることに決まりました。 【写真を見る】愛知･豊川用水 15日からさらに節水緩和 まとまった雨で宇連ダム貯水率は56.3%に 総貯水率も62.1%まで回復 愛知県の東三河5市に水を供給する豊川用水では、最大の水源・宇連ダムが、3月17日に貯水率0%になるなど、深刻な渇水が続いてきました。しかし、3月末からまとまった雨が降り、宇連ダ