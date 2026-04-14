酒田市の住宅敷地内で駐車中の車2台に傷を付けたりタイヤをパンクさせたとして、男2人が器物損壊の疑いで13日、警察に逮捕されました。器物損壊の疑いで逮捕されたのは、酒田市光ケ丘の無職の男（26）と、東根市六田の会社員の男（39）です。警察によりますと、2人は共謀して去年9月19日午後10時ごろから翌20日午前7時ごろまでの間、酒田市十里塚の一般住宅の敷地内で、駐車中の30代女性らが所有する車2台のボディに傷を付けたり、