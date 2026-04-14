大相撲で史上３人目となる英国出身（１９９７年中国返還前の香港を含む）力士を目指して、１６歳のニコラス・タラセンコが夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新弟子検査を受検することが１４日、分かった。湊部屋の師匠・湊親方（元幕内・湊富士）と日本相撲協会の面接を受けて突破した。新弟子検査の体格基準は既に大きく超えており、内臓検査で問題がなく、興行ビザを取得すれば、早ければ７月の名古屋場所で初土俵