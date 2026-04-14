１９８７年にデビューした武豊騎手＝栗東・フリー＝のデビュー４０周年を記念して、展示会「武豊デビュー４０年〜前人未到の記録〜」が、銀座三越で開催される。期間は４月２８日（火）から６月１５日（月）まで。なお、２８日はエムアイカードプラス・エムアイカードベーシック会員特別招待日、２９日から一般会期。会場は銀座三越の新館７階の催物会場。同騎手のＪＲＡの全優勝Ｇ１レースの写真や、日本ダービー６勝を振り返