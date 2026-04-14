アドベンチャーワールドは１４日までに、２０２５年９月３０日に誕生したエンペラーペンギンの子ども「４４番」が、１５日にこれまで過ごした親のいるエリアを離れ、新しい部屋へ移動して「ひとり立ち」すると発表した。海獣館２階ペンギン展示場から隣の展示場へと引っ越しする。野生本来のライフサイクルに合わせて部屋を移動することで自立を促し、大人へと成長していく過程をサポートする。エンペラーペンギンは９⽇