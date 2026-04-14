暑くなり始めると心配なのがお弁当。痛んだりしないよう、保冷剤を入れる人も多いはず。今回は、そんなときに役立つおかずのバリエをご紹介。 ▼デザートにもおすすめ！ゼリー 凍らせたゼリーは保冷剤として役立つだけでなく、デザートにもなって便利。ひと口サイズで、隙間に入れやすいところがおすすめポイントです。 ▼カルシウム補給にピッタリなチーズ 凍らせたチーズは、食べる頃には解凍されてちょうどいい固さに。ブラ