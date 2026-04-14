北朝鮮は金正恩総書記が視察する中、新型の駆逐艦から巡航ミサイルの試験発射を行ったと明らかにしました。北朝鮮メディアによりますと、ミサイルの試験発射は12日、運用開始に向けた準備を進める新型の駆逐艦「崔賢」で行われました。戦略巡航ミサイル2発と軍艦などの船を攻撃する対艦ミサイル3発を発射し、それぞれ朝鮮半島西側に設定した目標に命中したと主張しています。金総書記は、「強力で信頼できる核戦争抑止力を絶えず拡