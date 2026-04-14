【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１３日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのメッツ戦に１番指名打者で出場し、一回に死球を受け、３試合連続の先頭打者本塁打はならなかった。４打数無安打に終わったが、この死球で４７試合連続出塁となった。ドジャースは先発ロブレスキーが８回無失点と好投。パヘスの５号３ランでリードを広げ、４―０で勝利した。大谷が痛みに顔をゆがめ、絶叫した。３試合連続の先頭