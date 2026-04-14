厚生労働省は２０２６年度、がんの手術を行う病院機能の集約化を進める。４０年に外科医が５０００人以上不足するとの推計を有識者会議が示したことから、各地の中核の病院に医師を多く集め高難度の治療を行えるようにする。順次休める職場を作り、医師を確保しやすくする狙いもある。全国どこでも患者が質の高い診療を受けられる体制を作るという従来の方向性を転換する施策となる。厚労省は２５年夏、都道府県に対し患者や医