大相撲の元幕内剣翔（３４）＝本名・安彦剣太郎、東京都出身、追手風部屋＝が１４日、都内で引退会見を行った。今後は２３日付けで江東区の焼肉屋「桃松苑」の社長に就任する。現役客室乗務員の妻・祐華さんと６月に挙式があり、断髪式も行う予定という。３月の春場所は西十両１２枚目で臨み、１５戦全敗。夏場所は２０１５年九州場所以来となる幕下降下が確実となり、６日に引退を発表していた。「寂しい気持ちが一番ですね。