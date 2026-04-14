WEリーグの新潟レディースは14日、元なでしこジャパンMF川村優理(36)が今季限りで現役引退すると発表した。新潟レディースは「このたび、当クラブ所属の川村 優理 選手が2025/26シーズンをもって現役を引退することとなりましたので、お知らせいたします」と報告。川村もクラブを通じてコメントし、「こんにちは。川村優理です。今シーズンで現役を引退します。中学1年生からお世話になったこのクラブと共に成長してきました