14日の県内は高気圧に覆われ晴れて気温が上昇しました。気象台の観測によりますと午後2時現在、阿賀町津川で25.6℃を観測。県内でことし初めて「夏日」を観測し、津川では6月下旬並み、今年最高となっています。このほか湯沢22.8℃、関川村下関22.2℃、村上21.7℃など各地で4月下旬から5月下旬並みとなっています。県内は上空の気圧の谷の影響を受け、夜はくもりとなる見込みで、15日は、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込み