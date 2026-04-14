ＪＭＡＣＳがストップ安の水準となる１３８５円でウリ気配となっている。同社は１４日午後２時、２６年２月期の単独決算を発表。売上高は前の期比１５．９％増の６０億２８００万円、最終利益は同３．４倍の４億円となった。従来予想は売上高が５８億５０００万円、最終利益が２億４４００万円だった。注力していたプラント案件向けの販売が好調に推移したほか、高付加価値製品の堅調な販売も寄与し、実績は計画に対して上振れし