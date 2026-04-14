買取王国が後場に上げ幅を急拡大。１０００円台に乗せた後、一時ストップ高となった。同社は１４日午後２時３０分、２６年２月期の単独決算とともに、２７年２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比７．３％増の１００億１２００万円、経常利益は同１１．８％増の６億１０００万円を計画する。経常利益は前期に続き過去最高益を更新する予想となっており、好感された。 今期の年間配当予想は同１円増配の１１円と