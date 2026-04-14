松竹は後場急落している。きょう午後２時ごろ、２６年２月期の連結決算の発表にあわせて、２７年２月期の通期業績予想を開示した。売上高予想を１０００億円（前期比１．８％増）、最終利益予想を２２億円（同５８．０％減）と大幅減益となる見通しを示し、失望売りがかさんだ。期末一括配当予想は３０円（前期実績は特別配当１０円を含め４０円）とした。 なお、今期業績予想には特別利益として計上する博多ＳＴビルの固定