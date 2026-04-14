4月20日が「障がい者の日」と定められている韓国において、国民の10人に6人が「まだ障がい者差別が存在している」と認識していることがわかった。非障がい者が障がい者よりも差別をより深刻に感じる「逆転現象」が、2019年から続いている。【写真】知的障害者を“運び屋”として利用した韓国の「麻薬王」韓国障がい者開発院は最近、「障がい者の日」を迎えるに先立ち「統計でみる障がい者意識の変化」というニュースレターを発刊し