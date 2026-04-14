買わなくてOK！サイズの合わない紙袋が荷物ぴったりに！▶【写真付きで解説】サイズの合わない紙袋を荷物とシンデレラフィットさせる方法とは？荷物に対して紙袋のサイズが合わず、困ったことはありませんか？今回は「考えた人、天才すぎる！」「わざわざ買わなくて良いのが嬉しい！」とSNSで話題になっている、紙袋のマチのサイズを調整して荷物をシンデレラフィットさせる裏ワザを紹介します。■用意するのは紙袋とテープだ