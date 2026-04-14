リヴァプールに所属するハンガリー代表MFドミニク・ソボスライが、本拠地『アンフィールド』での逆転を誓った。13日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。王者相手に“リベンジ”を果たすことはできるだろうか。チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ準々決勝でパリ・サンジェルマン（PSG）と相見えたリヴァプールは、敵地『パルク・デ・プランス』でのファーストレグで完敗。スコアこそ0−2だったが