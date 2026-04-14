アトレティコ・マドリードに所属するGKヤン・オブラクがトレーニングに復帰した今、14日のバルセロナ戦で誰がゴールマウスを守るのかに注目が集まっているようだ。13日、スペイン紙『マルカ』が報じている。「グリーズマンのために」を合言葉に悲願のビッグイヤー初戴冠を狙うアトレティコ・マドリードは、チャンピオンズリーグノックアウトフェーズ・ラウンド8でバルセロナと対戦すると、先の1stレグでは約20年間に渡って公式