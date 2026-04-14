昴 [東証Ｓ] が4月14日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期の経常利益(非連結)は前の期比13.1％増の1.2億円に伸び、27年2月期も前期比68.6％増の2億円に拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の経常利益は前年同期比3.7％増の1.9億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の17.6％→18.8％に上昇した。 株探ニュース