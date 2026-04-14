タケダ機械 [東証Ｓ] が4月14日後場(15:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比29.8％減の2億4500万円に減り、通期計画の3億5000万円に対する進捗率は70.0％にとどまったものの、5年平均の62.7％を上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比14.1％増の1億0500万円に伸びる計算に