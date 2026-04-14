エコス [東証Ｐ] が4月14日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比6.3％減の58.9億円になり、27年2月期も前期比6.6％減の55億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比10.4％減の16.8億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.1％→4.9％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース