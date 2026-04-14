富士精工 [名証Ｍ] が4月14日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期の連結最終損益は6.9億円の黒字(前の期は37.6億円の赤字)に浮上したが、27年2月期の同利益は前期比88.4％減の0.8億円に大きく落ち込む見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比35円増の50円に大幅増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結最終損益は4.5億円の黒字(前年同期は30億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前