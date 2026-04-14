日本国土開発 [東証Ｐ] が4月14日後場(15:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比3.0倍の52.2億円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の52億円→56億円(前期は19.4億円)に7.7％上方修正し、増益率が2.7倍→2.9倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常損益も従来予想の18億円の