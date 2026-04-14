14日15時現在の日経平均株価は前日比1294.08円（2.29％）高の5万7796.85円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は831、値下がりは696、変わらずは44。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を502.03円押し上げている。次いでＳＢＧ が368.47円、東エレク が127.72円、キオクシア が95.74円、フジクラ が37.61円と続く。 マイナス寄与度は42.64円の押し下げでファストリ がトップ。以下、中外薬 が10.