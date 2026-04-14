◇MLB フィリーズ 13-7 カブス(日本時間14日、 シチズンズ・バンク・パーク)カブスの鈴木誠也選手がフィリーズ戦に「3番・DH」でスタメン出場。8回、今季初のタイムリーヒットを放ちました。ケガから復帰し今季4試合目の出場となった鈴木選手。チームは昨季本塁打と打点の2冠に輝いたカイル・シュワバー選手に2本塁打を許すなど、7回までに13失点する劣勢。それでも、11点ビハインドで迎えた8回、先頭から連打で得点を重ねると、2