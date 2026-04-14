STU48の石田千穂（24）の卒業コンサートが、CSテレ朝チャンネル1で5月31日の午後6時から独占生中継される。石田は2017年にSTUの1期生として加入し、デビューシングル「暗闇」から全シングルで選抜メンバーとして活動。6枚目のシングル「独り言で語るくらいなら」、9枚目シングル「息をする心」の2作で単独センター、8枚目のシングル「花は誰のもの？」で瀧野由美子・中村舞と共にトライアングルセンターを務めるなど、加入以降