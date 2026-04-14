俳優の町田啓太（３５）が１４日、自身のインスタグラムを更新。ドラマのオフショットを公開した。ネットフリックスシリーズ「九条の大罪」で表向きは自動車整備工場の社長だが、裏社会とつながる半グレのリーダー壬生憲剛（みぶ・けんご）役で出演する町田は「オフショット。アツかった夏」とつづり、金髪に首元と両腕にびっしりとタトゥーが入った普段の雰囲気から激変した姿をアップした。この投稿にファンからは「神々し