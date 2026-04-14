俳優の佐藤二朗（56）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。人気俳優が監督を務めた映画での体験を振り返った。同番組で「史上最強に寒かった映画と暑かった映画」を発表した佐藤。「役者はホントに肉体労働者だなって、今さらながら思うんですけど」といい、暑かった現場として、2016年に俳優の陣内孝則が監督を務めた映画「幸福のアリバイ〜Picture〜」を挙げた。当時の状況を、佐藤