フィギュアスケート女子の１８年ＧＰファイナル女王で、アイスダンスに挑戦している紀平梨花（２３）が１４日、華やかなパーティーショットを公開した。アイスダンサーのシャオ・ズーシーの誕生日を、同じくアイスダンサーの岸本彩良とともに祝っている姿などを公開。紀平はノースリーブの黒のタイトニット姿。ドレスアップした美女たちの姿にコメント欄などでは「なんかイケイケって感じ」、「めっちゃ可愛い〜」、「美集団」