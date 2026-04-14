◇ア・リーグレッドソックス6─13ツインズ（2026年4月13日ミネアポリス）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が13日（日本時間14日）、敵地でのツインズ戦で3試合続けてベンチスタートとなり、最後まで出番がなかった。11、12日（同12、13日）のカージナルス戦は2試合続けて出番がなかった吉田。この日もベンチスタートで最後までグラウンドに立つことはなかった。チームは先発・クロシェが2回までに9安打を浴び11失