◇JABA岡山大会三菱重工West 8―0 四国銀行（2026年4月14日倉敷市営）三菱重工Westが序盤の好機を着実に生かし、7回コールド勝ちした。「1番・中堅」で先発出場した杉浦有祐外野手（25）は2回に満塁本塁打。打線を勢いづけ、チームは1勝1敗のタイとした。「少しバットの先でしたが、風にも乗ってくれて、よく飛んでくれたと思います」1番打者としての役割を果たした。1点を先制した2回はなおも1死満塁。初球の内寄り真