4月12日、堤真一が主演を務める日曜劇場『GIFT』（TBS系）の第1話が放送された。初回から熱い展開が繰り広げられたが、同作に出演する有村架純には “不安” を持たれているようだ。『GIFT』は、堤演じる天才的な頭脳を持った物理学者の主人公が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルス」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自らが抱える問題とも向き合っていく物語。「初回は、