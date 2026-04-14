Photo: mio ROOMIE 2026年2月27日掲載の記事より転載念入りに掃除していても、汚れが溜まりやすいのが「お風呂の排水口周り」……。本当にぬめりやすいから、あまり触りたくないんですよね。そこで見つけた山崎実業の「排水口ネットホルダー」で、不快感が最小限になったのです！山崎実業から「お風呂の排水口ネットホルダー」が出た！ Photo: mio