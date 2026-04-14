トラウトは6回に同点3ラン、8回に一時勝ち越し2ランを放った【MLB】ヤンキース 11ー10 エンゼルス（日本時間14日・ニューヨーク）エンゼルスのマイク・トラウト外野手が13日（日本時間14日）、敵地で行われたヤンキース戦で2発5打点と大暴れした。しかしチームは2点のリードを守れず逆転サヨナラ負け。「あのトラウトにヒロインさせないとかありえないんだけど」「トラウトがかわいそうだよ」とファンが憤慨した。トラウトは「