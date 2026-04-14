羽織るだけでコーデが引き締まるブルゾンは、気温変化に対応できる、春のワードローブに欠かせない存在。ただしカジュアルに寄りすぎない着こなしが、40・50代には重要なポイントです。今季は、ほんのり“甘さ”をプラスするのがトレンド。今回はそのお手本になるような、最旬きれいめコーデを紹介します。 レースブルゾンでジーンズをきれいめに更新 抜け感のあるリラクシー