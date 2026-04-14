フェイエノールト上田綺世、ヘディングでのゴールは今季9得点目となったオランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は現地時間4月12日のエールディヴィジ第30節NECナイメヘン戦（1-1）に先発出場。セットプレーから頭で押し込み、得点ランクトップを独走する23得点目を決めた。ヘディングでのゴールは今季9得点目となった。身長182センチとオランダリーグの中では決して飛び抜けた長身ではない上田だが、抜群のジャンプ