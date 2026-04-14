◆東都大学野球春季リーグ戦第２週第１日▽亜大５―１東洋大（１４日・神宮）亜大が逆転で先勝。今春リーグ戦で初勝利を挙げた。１点ビハインドで迎えた６回１死一、三塁、藤森一冴外野手（３年＝駒大苫小牧）の左犠飛で同点に追いつくと、なおも２死満塁から今秋ドラフト候補の前嶋藍捕手（４年＝横浜隼人）が左越えに決勝の満塁本塁打をたたき込んだ。＊＊＊両手に残った確かな感触が、着弾点を教えてくれた。前嶋は何