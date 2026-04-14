ディズニー・ミュージックの特別なオンラインストア 「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」にて、5月4日に迎える「スター・ウォーズの日」を記念したキャンペーンを開催。新たに発売される注目のレコード6種を予約された方、もしくはいずれかの「スター・ウォーズ」グッズを対象期間内に購入された方に、先着で非売品のジャケットデザインピンバッジ6種からランダムで1種プレゼントされます！ ディズニー・ミュージッ