６３歳を迎えたカリスマトレーナーの姿にフォロワーが驚いた。「カーヴィーダンス」で知られるボディメイクトレーナー樫木裕実さんが１４日にインスタグラムを更新し、「おはようございます。皆さまに支えられながら年齢重ねてもいつまでも悪ガキな私が６３歳になりました」と報告。「きっと亡き母も６３歳になった私に心配だわ油断せずに過信せずに皆さんに感謝の気持ちを忘れずに生きていきなさい！と言っているのが聞こ