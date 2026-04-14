１０日、浙江省余姚市で田植え機を運転する農家の人。（ドローンから、余姚＝新華社配信／張輝）【新華社北京4月14日】中国各地で気温上昇に伴い、種まき作業が本格化している。田畑には活気あふれる光景が広がっている。９日、河北省唐山市の畑でスイートコーンの苗を植える農家の人。（唐山＝新華社配信／李秀清）１１日、湖南省衡陽市で田植え機を運転する地元住民。（衡陽＝新華社配信／曹正平）９日、湖南省常寧市で苗の管