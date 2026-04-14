お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が13日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。街中でファンから声をかけられたときに、よく話題になることを明かした。今回は東京都・北区にある「飛鳥山公園」で“お花見”ロケを行った。公園内を散策していると相方・濱家隆一のファンだという女性が2人に「いつも見てます！エチゴヤ来ましたよね？亀戸、あれからあそこ凄いです長蛇の列！もと